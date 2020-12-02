حصري: تعرف على بعض معايير الاشتراطات لعضوية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي

علمت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على طرح الجمعية العمومية بالمصرف الليبي الخارجي معايير ومواصفات عضوية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي .

حيث وضعت الجمعية العمومية عدة اشتراطات لتعيين مجلس إدارة المصرف أبرزها النزاهة والاستقامة اللتان تعكسهما نظافة اليد والبعد عن الشبهات وفوقهما مصلحة الوطنية ، وكمال الأهلية وسلامة المسلك المصرفي الذي يؤكده عدم اتمامه بكل ما هو مخل بالشرف والأمانة في أي موقع يشغله .

كذلك أن يكون مؤهله العلمي في المحاسبة أو الاقتصاد أو المصارف بحد أدنى لا يقل عن الدرجة الجامعية الأولى من جامعة معتمدة وطنياً وعربياً وعالمياً ، والخبرة في المجال المصرفي أو المالي لا تقل عن 15 سنة ، ويفضل من تقلد مواقع عليا في المصارف .

كذلك تنص الشروط التي علمت صدى حصرياً بها ، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وألا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، وإجادة اللغة الأجنبية ، وامتلاك التفكير العلمي الرصين الذي يعطيه قدرة على رسم الخطط الإستراتيجية ، الاستثمارية الائتمانية الهادفة إلى الرفع من شأن المصرف وتطويره وتحقيق أغراضه بشكل عام .

كذلك يفضل من ليس له تضارب بالمصالح وإذا وجدت في عملية مصرفية محددة وجب أن يعلم بها رئيس مجلس الإدارة وهيئة المراقبة ، وأن لا يكون عضوا مجلس إدارة في مجلس إدارة مصرف محلي أخر .

والقدرة على وضع القواعد المنظمة لمنح الائتمان ، بما في ذلك تقييم الجدارة الائتمانية والمعلومات والبيانات المقدمة لمجلس الإدارة ، وامتلاك مهارات مصرفية ناجحة ، واستيعاب المعطيات المالية والمحاسبية ، وأن يعمل بروح الفريق ، ، وأن يكون الاطلاع لديه واسع على كل ما يقدمه المصرف من منتجات وعمليات .

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