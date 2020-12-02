برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم عشرة رواد أعمال من تاورغاء

قال برنامج الأممم المتحدة الإنمائي إن عشرة رواد أعمال من مدينة تاورغاء ممن تأثرت أعمالهم التجارية بالنزاع وفيروس كورونا في ماراثون Restart-Up وحصلوا على دعم إجمالي قدره 360,000 دينار ليبي 277,000 دولار أمريكي لتطوير أعمالهم.

وتم تنظيم الماراثون الذي استمر لمدة يومين من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من حكومة اليابان، بهدف مساعدة رواد الأعمال على إعادة بناء أعمالهم وإعادة توحيد مجتمعاتهم لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في ليبيا.

وبحسب بيان للبرنامج، اختارت لجنة من الخبراء عشرة رواد أعمال وأصحاب أعمال صغيرة من خلفيات متنوعة، وفي مجالات متنوعة بما في ذلك إنتاج دبس التمور ومصنع الطوب ومركز العلاج الطبيعي والمكتبة وخدمات الطباعة ومتجر المعجنات ومزود الغاز.

وخلال الأشهر المقبلة، سيعمل رواد الأعمال بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة بدء أعمالهم، مما سيخلق 69 فرصة عمل في تاورغاء.

ومن المتوقع أن يتم دعم رواد الأعمال الذين تم اختيارهم فنياً ومالياً أثناء عملية تطوير الأعمال، وستتاح الفرصة لمؤلفي هذه الأفكار من الأفراد أو الفرق للحصول على برنامج تسريع ما قبل الحضانة للاستفادة من التدريب والتوجيه لمدة ثلاثة أشهر.

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