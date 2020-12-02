انخفاض جديد للدولار مقابل الدينار الليبي وارتفاع لليورو والاسترليني.. أخر الاسعار

شهد سعر الدولار الامريكي تسجليه انخفاضاً جديداً مقابل الدينار الليبي بعد ارتفاع قياسي خلال الأيام الماضية، وعلى النقيض سجلت اسعار العملات الاجنبية ارتفاعا جديداً في تداولات السوق الموازية مساء الاربعاء.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 2-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.58 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.57 دينار

اليورو = 7.95 دينار

الجنية الإسترليني 8.75 دينار

الليرة التركية 0.83 دينار

الدينار التونسي 2.40 دينار

الجنية المصري 0.41 دينار

الذهب الكسر عيار 262=18 للجرام

الدولار “بشيك المصدق” = 7.95 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.95 دينار “مصرف الوحدة”.

الدولار “بشيك المصدق” = 7.45 دينار “مصرف الجمهورية”.

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