توقعات باستئناف العمل بمصنع الاتحاد للأسمنت بزليتن الأسبوع القادم

قال مصدر من داخل مصنع الاتحاد للأسمنت بزليتن اليوم الأربعاء، إنه يتوقع استئناف الإنتاج بالمصنع بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن هناك مشاكل بداخل المصنع تسببت في إيقاف الإنتاج وعرقلة عمل الموظفين.

ونتيجة لذلك، ارتفع سعر الأسمنت في السوق المحلي ليصل إلى 60 دينار للقنطار الواحد تقريبًا بعدما كان يباع في الأسواق بـ55 دينار للقنطار.

ووفق نفس المصدر، فإن إدارة المصنع تحاول إيجاد حلول للمشكلة التي تكررت في الأشهر الأخيرة من خلال منحهم فرص عمل أو مكافئات لأسر الجرحى والمفقودين.

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