“بنك ABC” يفوز بلقب “بنك العام في البحرين” من مجلة ذا بانكر

قامت مجلة ذا بانكر بتكريم بنك ABC تقديراً لاستراتيجيته القوية للنمو والأداء المرن والخطوات الرائدة في التحوّل الرقمي. وقد حاز البنك البالغ من العمر 40 عامًا على الجائزة المرموقة في حفل توزيع الجوائز الذي يُعتبر على نطاق واسع “أوسكار” الصناعة المصرفية.

حيث فاز “بنك ABC”، البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلقب “بنك العام في البحرين” خلال حفل توزيع جوائز مجلة “ذا بانكر” المرموقة التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز العالمية، والتي تهدف إلى الاحتفاء بالإبداع والتميز في القطاع المصرفي على المستوى العالمي.

وجرى الإعلان عن فوز البنك بهذه الجائزة المرموقة خلال حفل خاص أقيم هذا العام على منصة افتراضية بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وتُجري المجلة تقييماً شاملاً للبنوك من حوالي 150 دولة بناءً على مجموعة شاملة من المعايير المعتمدة، كالأداء المالي، وتطبيق التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، والاستجابة لتداعيات جائحة كوفيد-19. واستغرقت عملية التحكيم الصارمة التي أشرفت عليها لجنة مؤلفة من كبار محرري صحيفة “فاينانشال تايمز” أكثر من خمسة أشهر، ما يجعل هذه الجائزة من أهم الجوائز وأكثرها مصداقية في القطاع المصرفي وهذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها “بنك ABC” بهذه الجائزة، بعد أن سبق وفاز بها أيضاً في العام 2017 .

وفي معرض تعليقه على الفوز بهذه الجائزة، قال الصديق عمر الكبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC: “إننا سعداء للغاية بفوزنا مجدداً بهذه الجائزة المرموقة، على الرغم من الأزمة الخانقة التي تعصف بعالمنا نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19.

إذ أن الرؤية التي ينتهجها بنك ABC، والتزامه الدائم تجاه مساهميه وجميع الأطراف المعنية، وريادته في مجال التحول الرقمي، كل ذلك مكنه من مواصلة النمو والصمود خلال هذا العام الاستثنائي المليء بالتحديات وليس أدل على ذلك من هذه الجائزة التي تأتي اليوم لتؤكد ما سبق وشهد به نظراؤنا في القطاع ووكالات التصنيف العالمية.

وأود بالنيابة عن المجموعة، أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر مؤسسة فاينانشال تايمز ومجلة ذا بانكر على ثقتهما في بنك ABC، وأن أهنىء إدارة وموظفي البنك على هذا الإنجاز الكبير الذي يستحقونه بجدارة”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلة ذا بانكر أقامت حفل توزيع الجوائز لعام 2020 على منصة افتراضية في 2 ديسمبر 2020، وحضره كبار الرؤساء والمديرين التنفيذيين في القطاع المصرفي من جميع أنحاء العالم.

تعد جوائز ذا بانكر حدث سنويّ يعرف عن أفضل المؤسسات المالية في العالم، آخرها كان في 2020 حيث سجلت البيانات من حوالي 150 بلداً حول العالم ومثّل أكثر من 150 بلد، قائمة أفضل 1000 مصرف في العالم تنشرها المجلّة سنويّاً وبالتزامن مع جوائز ذا بانكر، المصارف تصنّف وفق حقوق الملكيّة وإجمالي الأصول ونسبة حقوق الملكيّة لإجمالي الأصول، ومعدّل نمو الفائدة الحقيقي والعائد على الأصول وغيرها.

يتم نشر أفضل 1000 بنك عالمي سنويًا في شهر يوليو بناءً على نتائج قاعدة بيانات ذا بانكر. يعمل هذا التصنيف على تكريم القادة العالميين في الصناعة المصرفية على إنجازاتهم، ويصنف البنوك العالمية حسب رأس المال من المستوى 1 على مستوى العالم، وكذلك حسب الدولة الفردية.

الجوائز هي المؤشر الأكثر استخدامًا في الصناعة المصرفية العالمية وهي معترف بها دوليًا كدليل نهائي لسلامة البنوك وقوتها وربحيتها.

مجلة ذا بانكر (The Banker) تابعة لمجموعة فاينانشال تايمز ويتم تحريرها في لندن. تم نشر المجلة لأول مرة في يناير 1926.

كما يُعد بنك ABC من البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمعة ومنتجات الخزانة وأسواق المال والمنتجات المصرفية الإسلامية.

كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال مصرفه الجديد “إلى” المتاح عبر الهواتف المتنقلة فقط في البحرين.

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