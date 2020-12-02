“بومطاري” يعتمد مشروع التنمية المكانية الصناعية

اعتمد وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” اليوم الأربعاء مشروع التنمية المكانية الصناعية لتنفيذ 30 دراسة بحثية بعملية مسح شامل لثلاثين مدينة ومنطقة في البلاد.



وأوضح مركز البحوث الصناعية بوزارة الاقتصاد والصناعة أن خطة المشروع تشمل زيارات ميدانية للقطاعات والمؤسسات الحيوية بجميع المناطق لجمع البيانات والمعلومات عن الموارد والإمكانيات المتوفرة لكل منطقة وتحليلها لتقديم توصيات ومقترحات في كيفية تطوير هذه الموارد وتنميتها واستثمارها.



وأضاف المركز أن المشروع سيساهم في زيادة الناتج المحلي وتنوع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة للمواطن وتحديد السياسات العامة للدولة ووضع الخطط والسياسات التنموية المناسبة وإنشاء قاعدة بيانات للإمكانيات والمقومات الاقتصادية المتاحة واقتراح الفرص الصناعية والمشاريع التنموية وتحقيق مبدأ العدالة في التنمية.



وأشار مدير متابعة المشروع إلى أن البرنامج الزمني لتنفيذه حدد بـ 175 يوم عمل، مضيفا أن منظومةً إلكترونية متطورة ستكون معدة ومصممة لتوطئة مخرجات ومؤشرات هذه الدراسة.

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