دخول 210 ميجاوات على الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من صيانة الوحدة الثالثة بمحطة الزاوية المزدوجة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء عن الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة.



وأكدت دائرة الإعلام بالشركة أن الفنيين بمحطة كهرباء الزاوية تمكنوا من الدخول بالوحدة على الشبكة العامة بحمولة 160 ميجاوات، إضافة إلى الدخول بمولد البخار الخاص بها بحمولة 60 ميجاوات.



وأشارت الشركة إلى أن إجمالي الطاقة المنتجة من هذه الوحدة بلغ حوالي 210 ميجاوات، مما سيساهم في دعم الشبكة الكهربائية وتخفيف المعاناة عن المواطنين.

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