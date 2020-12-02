اقتصاد

دخول 210 ميجاوات على الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من صيانة الوحدة الثالثة بمحطة الزاوية المزدوجة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء عن الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة.

وأكدت دائرة الإعلام بالشركة أن الفنيين بمحطة كهرباء الزاوية تمكنوا من الدخول بالوحدة على الشبكة العامة بحمولة 160 ميجاوات، إضافة إلى الدخول بمولد البخار الخاص بها بحمولة 60 ميجاوات.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي الطاقة المنتجة من هذه الوحدة بلغ حوالي 210 ميجاوات، مما سيساهم في دعم الشبكة الكهربائية وتخفيف المعاناة عن المواطنين.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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