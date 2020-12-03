“الدريجة” يكشف عن موعد انعقاد الاجتماع الموحد لمجلس “المصرف المركزي”

كشف الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار وأستاذ الاقتصاد المالي “محسن الدريجة” عن موعد انعقاد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشكل موحد لأول مرة منذ عام 2014 م.

وأشار “دريجة” في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك إلى أن الاجتماع سيعقد خلال منتصف الأسبوع المقبل بعد تأخر دام “6” سنوات، متوقعاً أن يدور الحوار حول توحيد سعر الصرف، فيما لم يشر إلى آلية انعقاد الاجتماع والمكان.

و رجح بعض المراقبين إلى إمكانية انعقاد الاجتماع عبر الإنترنت بين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال أيام، فيما لم يعلن المصرف أو المجلس الرئاسي عن أي لقاء بشكل رسمي، بينما رحب بيان المجلس الرئاسي الصادر حول الوضع الاقتصادي يوم الثلاثاء الماضي بقرب عقد اجتماع موحد لإدارة المصرف.

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