الحرس البلدي طبرق يغلق 10 مخابز بسبب عدة مخالفات

أخبار ليبيا24- خاص

قال مسؤول الإعلام في جهاز الحرس البلدي طبرق مصطفى زاكي إنه تم إغلاق 10 مخابز بعد تسجيل عدد من المخالفات.

وأضاف زاكي أنه لوحظ أثناء التفتيش على المخابز – بناء على التكليف الصادر من قبل مدير فرع جهاز الحرس البلدي البطنان – أن وزن رغيف الخبز 150 جرام يباع بـ 500 درهم.

وأكد مسؤول الإعلام في الجهاز أنه تم تسجيل عدم وجود نظافة عامة بالمخابز التى تمت زيارتها، وعدم ارتداء الزي المخصص للخبازين، إضافة إلى عدم وجود شهائد صحية للعاملين داخل بعض المخابز.

وأفاد زاكي أنه لوحظ وجود رغيف الخبز داخل أكياس بلاستيكية معرضة للشمس وعلى الطريق العام مما يسبب فى تعرض الرغيف للتلف، وانبعاث “غاز الفرين” داخل المخبز مما يؤثر على مذاق الخبز وهذا مخالف للشروط الصحية.

وأشار مسؤول الإعلام في جهاز الحرس البلدي إلى وجود أوساخ وطحالب داخل الأحواض الخشبية، واستخدام أدوات تنظيف غير صحية في تنظيف المخباز، إضافة إلى عدم وجود تراخيص بالمخابز.