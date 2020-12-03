استمرار خطط إعادة الإعمار لمرافق خدمية وإنتاجية بحقل الظهرة

قالت شركة الواحة للنفط والغاز اليوم الخميس، إن خطط إعادة الإعمار لمرافق خدمية وإنتاجية بحقل الظهرة لاتزال مستمرة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن الخطط تستهدف إعادة تهيئة البنية التحتية والمرافق السكنية والخدمية حيث أسفرت الجهود عن تحقيق تطور كبير وتجهيز سكن وتوفير خدمات مثلوالماء والكهرباء بوقت قياسي.

‬ وأشار البيان إلى أن الواحة تسعى إلى توفير بيئة مناسبة للعمل ومريحه بقدر الإمكان تمهيدًا لعودة الحقل بشكل تدريجي رغم الظروف التي يمر به قطاع النفط والغاز.

وتتضمن الخطط أيضا تطوير الوحدات الإنتاجية من خلال وضع آبار النفط والغاز الجاهزة على الإنتاج وذلك بتصميم وتركيب معدات سطحية مؤقتة (Early production facilities )في زمن لا يتعدى أشهر معدودة.

‬وقامت الشركة بتقديم عرض مبدئي فني يبين إمكانية الاستفادة من معداتها للإنتاج المبكر لمحطات حقل الظهرة المتضررة واستعادة الإنتاج في زمن قصير لدعم عملياتها وتعويض الفاقد بسبب الدمار الذي تعرضت له الوحدات الإنتاجية بحقل الظهرة ومجمع خزانات ميناء السدرة النفطي.

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