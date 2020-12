اقتصاد «الوفاق» تعتمد مشروع التنمية المكانية الصناعية

اعتمد وزير الاقتصاد والصناعة المُكلف بحكومة الوفاق فرج بومطاري، مشروع التنمية المكانية الصناعية اليوم الأربعاء.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بإطلاق مركز البحوث الصناعية بوزارة الاقتصاد والصناعة المشروع لتنفيذ 30 دراسة بحثية بعملية مسح شامل لـ30 مدينة ومنطقة في البلاد.

وقدم مركز البحوث خطة المشروع وتفاصيله، موضحا في عرضه أن الخطة تشمل زيارات ميدانية للقطاعات والمؤسسات الحيوية بالمناطق كافة؛ لجمع البيانات وتحليلها.

وذكر المركز في خطته أن فريق العمل بالمشروع سيجمع معلومات الموارد والإمكانيات المتوفرة لكل منطقة؛ لتقديم توصيات ومقترحات في كيفية تطوير هذه الموارد وتنميتها واستثمارها.

وأوضح المركز أن مساهمة المشروع تتمثل في:

زيادة الناتج المحلي

تنوع مصادر الدخل

توفير فرص عمل.

رفع مستوى المعيشة للمواطن

تحديد الأهداف والغايات والسياسات العامة للدولة

وضع الخطط والقرارات والسياسات التنموية المناسبة

إنشاء قاعدة بيانات للإمكانيات والمقومات الاقتصادية المتاحة

اقتراح الفرص الصناعية والمشاريع التنموية

تحقيق مبدأ العدالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية بتوفير مصادر دخل ذاتية للمناطق.

وبيّن مدير متابعة المشروع أن البرنامج الزمني للتنفيذ حُدِد بـ175 يوم عمل.

وأضاف أن منظومةً إلكترونية متطورة ستكون معدة ومصممة لتوطئة مخرجات ومؤشرات هذه الدراسة.

ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع وزارة الاقتصاد والصناعة التي تعمل عليها للقيام بنهضة تنموية شاملة في ليبيا.

