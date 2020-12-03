عقيلة صالح يبحث الأوضاع المالية للبلديات التابعة للمؤقتة

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال اجتماع مع عمداء بلديات برقة أمس الأربعاء، توفير الدعم اللازم من الناحية المالية.

وبحسب بيان لبلدية طبرق، فإن عقيلة صالح أكد خلال الاجتماع بأن مجلس النواب سيقف وراء دعم بلديات برقة من خلال التنسيق مع الجهات المسؤولة.

وأشار البيان إلى أن صالع وعد باجتماع قادم مع رئاسة الوزراء ووزير الحكم المحلي ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ببنغازي لمناقشة كل العراقيل والمشاكل التي تعترض البلديات.

وكانت البلديات الواقعة في المنطقة الشرقية طالبت في وقت سابق بضرورة توفير الدعم اللازم وتفعيل قانون 59 الخاص بالإدارة المحلية وتفعيل الإيراد المحلي لتتمكن البلديات من تقديم الخدمات وتحقيق التنمية.

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