الدولار يسجل إنخفاضا بالسوق الأن

أكد تاجر عملة لصحيفة صدى الاقتصادية مساء اليوم الخميس على إنخفاض سعر صرف الدولار بالسوق الموازي حيث وصل سعر الدولار إلى 6.47 بينما سجل صباح اليوم حوالي 6.57.

وبحسب التاجر فقد بلغ اليورو مساء اليوم 7.86 بينما صباح اليوم كان سعر اليورو حوالي 7.85 .

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