بعد هبوط ملحوظ.. تعرف على اخر اسعار الدولار والعملات الاجنبية والذهب اليوم بالسوق الموازية بالتفصيل

هبط سعر الدولار الامريكي بشكل ملحوظ مقابل الدينار الليبي لليوم الثاني على التوالي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية انخفاضها ايضا في تداولات السوق الموازية مساء الخميس.

وواصل الدولار الامريكي مساءا اليوم تراجعه بعد يومين من ارتفاع قياسي في التعاملات مقابل الدينار الليبي بعد تجاوزه حاجز الـ7 دنانير.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 03-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار:

6.430 بيع في زليتن

6.420 شراء

6.430 بيع في طرابلس&مصراتة

6.420 شراء

6.420 بيع في بنغازي

6.410 شراء

الدولار حوالة تركيا = 6.41 دينار

اليورو: 7.80 بيع / 7.73 شراء

الباوند : 8.73 بيع / 8.66 شراء

فضة كسر 3.00 دينار على حسب العيار

فضة جديدة من 10 دينار على حسب العيار

ذهب جديد 18 من 330 دينار

21 من 380 دينار

ذهب مستعمل 18 من 275 دينار

21 من 330 دينار

كسر ذهب 18 = 262 دينار

21 = 305.6 دينار

22 = 320.6 دينار

24 = 349.3 دينار

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي