اقتصاد

العجز التجاري في المغرب يتراجع بأكثر من 25%

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت بيانات من مكتب الصرف المغربي، أن العجز التجاري في المغرب تراجع بأكثر من 25 بالمائة، الى نحو 14 مليار دولار من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري.

وفي الوقت الذي أضرت جائحة فيروس كورونا كثيرا بصادرات المغرب والطلب المحلي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد المغربي بما يصل إلى 7% خلال عام 2020.

ويشار إلى أن الواردات تراجعت أكثر من 16% فيما انخفضت الصادرات 10% في أول عشرة أشهر من العام بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما هبطت قيمة واردات الطاقة، شاملة الغاز والنفط، بنسبة 35% إثر هبوط الأسعار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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