مساعٍ لإدخال حقل نفطي جديد لخط الإنتاج في ليبيا

ناقش رئيس شركة “سرت للنفط والغاز”، مسعود سليمان موسى، مع الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط؛ إمكانية وضع الحقل “إل بي ثلاثة دي” على الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم عبر تقنية الفيديو كلا من المدير العام للإدارة العامة للتفتيش والقياس ومدير إدارة القياس وعضو مجلس الإدارة للعمليات ومراقب هندسة المكامن ومنسق حقل زلطن؛ لبحث توفير أجهزة قياس تدفق النفط الخام، التي تسهل هذه العملية.

يشار إلى أن هذا الحقل يعدّ أحد الحقول المكتشفة غير المطورة، والتي تسعى شركة “سرت”، وفقًا لخطط زيادة الإنتاج، إلى وضعها على الإنتاج خلال الفترة القادمة، بحسب بيان الشركة.

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