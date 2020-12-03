مساعٍ لتسهيل عملية نقل ملفات المعاشات الضمانية

بحث مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات ورئيس اللجنة المشكلة لحل المشاكل المتعلقة بنقل ملفات المعاشات الضمانية بين الفروع، خلال اجتماع موسّع عُقد بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للصندوق ببنغازي؛ آليات تسهيل نقل الملفات وضمان الحفاظ عليها من الضياع.

وشهد الاجتماع، مناقشة القرارات الصادرة عن إدارة الصندوق ومدى تقيّد الفروع بتنفيذها، إضافة لحلحلة كافة العراقيل التي تواجه سير عمل الصندوق.

وشارك في الاجتماع، مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات، رئيس اللجنة، مدير إدارة شؤون الفروع، مدير إدارة المعاشات والمنافع، مدير إدارة الشؤون القانونية ورئيس وحدة المحفوظات بالإدارة العامة.

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