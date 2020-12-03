اقتصاد

مساعٍ لتسهيل عملية نقل ملفات المعاشات الضمانية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات ورئيس اللجنة المشكلة لحل المشاكل المتعلقة بنقل ملفات المعاشات الضمانية بين الفروع، خلال اجتماع موسّع عُقد بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للصندوق ببنغازي؛ آليات تسهيل نقل الملفات وضمان الحفاظ عليها من الضياع.

وشهد الاجتماع، مناقشة القرارات الصادرة عن إدارة الصندوق ومدى تقيّد الفروع بتنفيذها، إضافة لحلحلة كافة العراقيل التي تواجه سير عمل الصندوق.

وشارك في الاجتماع، مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات، رئيس اللجنة، مدير إدارة شؤون الفروع، مدير إدارة المعاشات والمنافع، مدير إدارة الشؤون القانونية ورئيس وحدة المحفوظات بالإدارة العامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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