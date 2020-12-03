المصرف الإسلامي يطالب الزبائن بتوفير الإقرارات الجمركية

طالب المصرف الإسلامي الليبي، في بيان نشره عبر منصته الرسمية، كافة الزبائن بالشركات، بضرورة توفير الإقرارات الجمركية الدالة على دخول البضائع التي تم استلامها بالموانئ والمنافذ الليبية.

وأفاد المصرف، أنه يجب تسليم الإقرارات الجمركية خلال شهرين من تاريخ استلام المستندات، إضافة لإبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد عن حالات الإخفاق في تقديم الإقرارات الجمركية المطلوبة في حين اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، وذلك لقرب انتهاء السنة المالية 2020.

وفي وقت سابق أبلغ المصرف الإسلامي الليبي عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” حاملي بطاقات المصرف عن تغيير أسقف السحب الخاصة ببطاقة “مال” حيث تم تغيير سقف بطاقة السحب اليومية إلى 500 دينار ليبي وتم تغيير بطاقة السحب الأسبوعية إلى 1500 دينار ليبي فيما أصبح سقف سحب البطاقة الشهرية 5000 دينار ليبي.

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