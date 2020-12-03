الجراري: تدهور الدينار الليبي وإيقاف الاعتمادات وراء غلاء الأسعار

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري اليوم الخميس إن تدهور الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وغلق منظومة الاعتمادات بمصرف ليبيا المركزي تسبب في غلاء الأسعار.

وأضاف الجراري في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن تدهور الدينار الليبي تسبب أيضًا في وضع المواطن في أزمة لعدم قدرته على الشراء.

وطالب بفتح منظومة الاعتمادات بمصرف ليبيا المركزي حتى يتسنى للتجار استيراد المواد الغذائية وغيرها ومايحتاجه السوق الليبي بأسعار في متناول المواطن الليبي.

وأشار رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إلى أن وضع وصول السفن التجارية إلى ميناء طبرق أصبح قليل بسبب غلق المنظومة وتدهور الدينار الليبي.

وأوضح الجراري أن ميناء طبرق التجاري يشهد ازدحامًا في وصول السفن محملة بمواد غذائية ومواد بناء بسعر الصرف وكانت الأسعار في متناول الجميع .

وأكد رئيس الغرفةرسو 3 سفن فقط على رصيف ميناء طبرق التجاري، السفينة GANOSAYA على متنها 17700 طن من القمح، والسفينة MSNSSAM على متنها 5300 طن من الأسمنت السائب، والسفينة SERRANO على متنها 29 حاوية مواد غذائية.