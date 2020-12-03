تراجع حاد في إنتاج زيت الزيتون التونسي

توقعت تونس أن تسجل حصيلة هذا الموسم من زيت الزيتون تراجعا بنسبة 65 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.

وبحسب الديوان التونسي للزيت، فقد سجل الموسم الماضي خسارة قياسية قدرت بحوالي 400 ألف طن من الزيت، إذ يتوقع الفلاحون أن تكون حصيلة هذا الموسم أقل من المتوسط بحوالي 142 ألف طن، أي أقل بنسبة 35 في المائة عن معدل السنوات الخمس الأخيرة.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا التراجع المتوقع سيؤثر على القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، حيث يشير الميزان الاقتصادي لسنة 2021، إلى تراجعها بنسبة 2.6 في المائة، بسبب تقلص الإنتاج المحلي من زيت الزيتون.

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