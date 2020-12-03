اقتصاد

تراجع حاد في إنتاج زيت الزيتون التونسي

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقعت تونس أن تسجل حصيلة هذا الموسم من زيت الزيتون تراجعا بنسبة 65 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.

وبحسب الديوان التونسي للزيت، فقد سجل الموسم الماضي خسارة قياسية قدرت بحوالي 400 ألف طن من الزيت، إذ يتوقع الفلاحون أن تكون حصيلة هذا الموسم أقل من المتوسط بحوالي 142 ألف طن، أي أقل بنسبة 35 في المائة عن معدل السنوات الخمس الأخيرة.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا التراجع المتوقع سيؤثر على القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، حيث يشير الميزان الاقتصادي لسنة 2021، إلى تراجعها بنسبة 2.6 في المائة، بسبب تقلص الإنتاج المحلي من زيت الزيتون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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