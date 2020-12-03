“مصرف التجارة” يكشف لـ”218″ تفاصيل اختراق تطبيقه

أفاد رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية، جمال عبدالمالك، لقناة “218”، اختراق تطبيق “ديجيتال بنك” العائد للمصرف، مساء الخميس.

وأكد عبدالمالك أن المصرف لم يُسجّل أي عملية اختلاس حتى اللحظة، مشيرا إلى أن الفرق الفنية تتابع عملية الاختراق، وتم تعطيل التطبيق مؤقتا لحين الانتهاء من معالجة الاختراق

ولفت عبدالمالك إلى أن تطبيق “ديجيتال بنك” المختص في الحوالات المالية، تديره شركة “دار الإبل” المصرية، وتم إطلاقه مطلع عام 2020.

يشار إلى أن مصرف التجارة والتنمية يملك تطبيقين آخرين هما تطبيق وثبة، والذي بلغ حجم التعاملات فيه خلال عام 2020 21 مليار دينار وهو معني بالتحويلات المالية، وتطبيق “ادفع لي” وبلغ حجم التعاملات فيه هذا العام مليوني دينار وهو مختص بعمليات البيع والشراء.

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