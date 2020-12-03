“المشري”: الأعلى للدولة لايوافق على تجميد العائدات..ولم تعطي لنا الفرصة لبناء ليبيا

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” الأربعاء إن ليبيا خلال عشرة سنوات كانت في حالة سيئة وهي تفتقر لبنية تحتية، والتدخل الخارجي سبب في انقسام كبير لليبيا.

وأضاف “المشري” خلال تصريحا له لقناة روسيا اليوم أن المجلس لا يوافق على تجميد عائدات النفط وهو أمر مخالف للقانون، وأن الإيرادات معظمها تدفع على المرتبات.

وأشار أن البنية التحتية في كل ليبيا غير موجودة، منطقة سوق الجمعة تحديدا تفتقر للماء والصرف صحي، نحن نتكلم عن دولة مدمرة نحاول بناء الدولة ولم تعطي لنا الفرصة، بسبب التدخلات الخارجية.

وبين رئيس المجلس الأعلى للدولة أن توزيع الثروة يمكن التوصل إلى آلية او برنامج معين لوزيعها، مشيرا إلى أن ليبيا دولة غنية ونحن نستطيع بناء هذه الدولة.

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