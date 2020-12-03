تجار الخردة يطالبون بتمديد قرار تصديرها للخارج

طالب مجموعة من تجار الخردة بالمنطقة الوسطى والغربية اليوم الخميس، بتمديد قرار تصدير الخردة إلى الخارج الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة بمشاركة عدد من منتسبي الغرفة وتجار الخردة بالمنطقتين.

ووفق بيان للغرفة، تناول الاجتماع إمكانية تمديد قرار تصدير الخردة، إضافة إلى التنسيق لاجتماع مع وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بمقر الوزارة في طرابلس.

وكانت ووزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني قد أصدرت قرارا في شهر أكتوبر من العام الماضي يسمح بتصدير الخردة إلى الخارج، على أن تتولى غرف التجارة تنظيم عملية التصدير.

وينص القرار على السماح بتصدير خمسة أنواع من الخردة أبرزها مخلفات السبائك المكبوسة مثل السيارات ومخالفات المصانع من الحديد الخفيف وحديد الزهر، إضافة إلى المواد الصحية وخردواتها.

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