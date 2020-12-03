اقتصاد المؤقتة تمنح الإذن لإنشاء مشروع مستشفى ببنغازي

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة المؤقتة اليوم الخميس، عن منحها الإذن لشركة محلية لإنشاء مشروع مستشفى للعلاج والإيواء في مدينة بنغازي بمنطقة الهواري.

وينص القرار على السماح لشركة الليبي للخدمات الطبية المساهمة بإنشاء المشروع وفقا للشروط والضوابط الورادة في القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

وطالبت الوزارة في القرار بضرورة مراعاة نسب تشغيل العمالة المحلية والمواد الخام والآلات اللازمة للمشروع وبرامج التدريب وإحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية في المدة المحددة قانونا.

ويتولى فرع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية بالإشراف على المشروع وقيده في السجل التجاري، على أن يراعى تقديم إذن الجهة المختصة وهي وزارة الصحة، بحسب القرار.

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