خاص: المركزي طرابلس يوضح لصدى خطوات اجتماع مجلس الإدارة

كشف مسؤول بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس لصحيفة صدى الاقتصادية عن سلسلة اجتماعات ستعقد خلال اليومين القادميين لدراسة وتحديد سعر الصرف موحد.

المصدر أكد وصول وفد من المركزي بالبيضاء إلى طرابلس لمناقشة ذلك إضافة إلى أن التركيز سيكون على دراسة السعر وتوحيده ، وتوحيد المصرف المركزي .

يقول المصدر أنه بعد انتهاء سلسلة الاجتماعات سيعقد اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي ومن المتوقع اجتماعه هذا الأسبوع بعد استكمال الدراسات مع اشارته لاستمرار عمل شركة ديلويت بالمراجعة بقطبي المركزي .

مسؤول مصرفي يقول لصدى الاقتصادية أن دمج الدين والأرصدة بالبنوك يحتاج إلى استكمال مراجعة ديلويت وأن توحيد سعر الصرف بدون معالجة المقاصة الإلكترونية وبدون رفع قيود لا يمكنه اصلاح القطاع .

حيث كانت ضمن شروط رفع الحجز عن ايرادات النفط هو توحيد المصرف المركزي وتوحيد سعر الصرف بعد انعقاد مجلس الإدارة .

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