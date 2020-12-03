مصلحة المطارات تدرس عرض شركة تركية لإعداد مخطط عام لمطار مصراتة

قالت مصلحة المطارت بحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس، إنها تدرس عرض مقدم من شركة البيرق التركية لإعداد مخطط عام لمطار مصراتة الدولي.

وأوضحت المصلحة في بيان لها، بأنها شكلت لجنة مشتركة مع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات لدراسة العرض المقدم من قبل شركة البيرق التركية لإعداد مخطط عام ومتكامل لمطار مصراتة الدولي مع تجهيز كافة مستندات العطاء للمشاريع المكملة لمشروع إنشاء محطة ركاب جديدة.

وأشار بيان المصلحة إلى اللجنة لا تزال تدرس العرض المقدم من قبل الشركة خاصة من النواحي الفنية والمالية.

وتوصلت اللجنة لاتفاق على ضرورة مخاطبة الشركة لتقديم عرضها في شكله النهائي ووفق ملاحظاتها وتوصياتها اللجنة مع عقد اجتماع آخر يتم فيه إعداد تقرير نهائي عن نتائج أعمال الشركة التركية.

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