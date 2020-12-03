هيئة الكهرباء : عجز في الشبكة بالمنطقة الشرقية بسبب انخفاض مخصصات الغاز المغذي للمحطات

البيضاء 04 ديسمبر 2020 (وال)- أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية، عن انخفاض في مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية بمحطتي شمال بنغازي والزويتينة من 230 إلى 180 مليون متر مكعب.

وقالت الهيئة – عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك – إن فقدان تلك المخصصات؛ أدى إلى فقدان طاقة كهربائية تقدر بحوالي 250 ميغاوات، مما أدى إلى زيادة العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية ليصل إلى 400 ميغاوات، وذلك بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية.

وأشار الناطق باسم الهيئة ربيع خليفة، إلى أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، لم تُوضح سبب فقدان هذه الكمية حتى الآن، مؤكدًا أن فقدان هذه الكمية؛ سيُسفر عن ساعات طرح للأحمال تتراوح ما بين 4 إلى 6 ساعات على كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والوسطى وبعض مناطق الصحراء.

وأوضح خليفة أن هذه المشكلة خارجة عن إرادة الشركة العامة للكهرباء، مشيرًا إلى أنه فور توفر الكميات المتفق عليها من الغاز من قبل شركة سرت؛ ستستعيد الشبكة الكهربائية استقرارها نسبيًا. (وال- البيضاء) ر ت

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