اقتصاد

تزايد العجز بالشبكة الشرقية وازدياد ساعات طرح الأحمال بسبب خروج حقل أبو الطفل عن العمل

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 04 ديسمبر 2020 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء الخميس، عن خروج حقل أبو الطفل التابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز عن العمل، بسبب عطل فني في معمل الغاز.

وأوضحت الشركة – في بيان – أن خروج الحقل عن الخدمة؛ أدى إلى انخفاض في مخصصات الغاز الواصل إلى محطات شمال بنغازى، الزويتينة، من 230 مليون قدم مكعب إلى 180 مليون قدم مكعب، مما تسبب في فقدان طاقة كهربائية  تقدر بـــ 250 ميغاوات، وهذا الأمر تسبب في ازدياد ساعات طرح الأحمال لمدة تصل من 4 إلى 6  ساعات. (وال- بنغازي) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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