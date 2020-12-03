تزايد العجز بالشبكة الشرقية وازدياد ساعات طرح الأحمال بسبب خروج حقل أبو الطفل عن العمل

بنغازي 04 ديسمبر 2020 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء الخميس، عن خروج حقل أبو الطفل التابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز عن العمل، بسبب عطل فني في معمل الغاز.

وأوضحت الشركة – في بيان – أن خروج الحقل عن الخدمة؛ أدى إلى انخفاض في مخصصات الغاز الواصل إلى محطات شمال بنغازى، الزويتينة، من 230 مليون قدم مكعب إلى 180 مليون قدم مكعب، مما تسبب في فقدان طاقة كهربائية تقدر بـــ 250 ميغاوات، وهذا الأمر تسبب في ازدياد ساعات طرح الأحمال لمدة تصل من 4 إلى 6 ساعات. (وال- بنغازي) ر ت

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