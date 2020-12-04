اقتصاد

بلدية بني وليد تعلن الإفراج عن قيمة التعويضات للمتضررين

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد عميد بلدية بني وليد المكلف الدكتور، يونس العزوزي، إن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، أصدر تعليماته بالإفراج عن قيمة التعويضات الخاصة بالمتضررين والتي كانت محتجزة في مصرف الجمهورية.

وأوضح العزوزي، أن  تحويلها إلى مصرف التجاري الرئيسي ببنغازي بعد عقد عدة إجتماعات رفقة المرافق والإسكان ومصرف الجمهورية بمدينة طرابلس .

وأشار عميد بلدية بني وليد، إلى أن  القيمة الإجمالية التي أفرج عنها تقدر بنحو 14,668,817,983 للمجموعة الثانية للمتضررين.

وأعرب العزوزي، على الدور الذي قام به النائب العام لإتمام عملية الإفراج والتي جاءت بعد عدة مساعي قام بها العميد لحفظ حقوق المتضررين بالمدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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