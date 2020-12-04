سبها تشارك في البرنامج الأممي لدعم المشاريع المتعثرة

شارك المجلس البلدي سبها متمثلا في أبوبكر جماعة بشير، الجلسة الافتتاحية لبرنامج Re-startup والذي يهدف لدعم المشاريع المتعثرة جراء النزاعات وجائحة كورونا المقدم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

ويهدف المشروع إلى دعم المواطنين على مستوى ليبيا للنهوض بمشاريعهم التي تأثرت جراء النزاعات وجائحة كورونا، وإعادة تهيئتها من جديد.

وأكد المجلس البلدي سبها في كلمته الإفتتاحية، على دعم مثل هذه الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى التنمية المحلية ودعم المواطنين سواء كانت مقدمة من جهات محلية أو دولية.

وشدد المجلس، على أن تستهدف هذه النشاطات أكبر عدد ممكن من الشرائح في المستقبل.

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