اقتصاد

مصلحة المطارات تدرس عرض “البيرق” لإعداد مخطط لمطار مصراتة

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عُقد، صباح الخميس، اجتماع للجنة المشتركة من “مصلحة المطارات وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات”، بمقر المصلحة المُشكّلة برئاسة محمود حفوظة؛ لدراسة العرض المقدم من قبل شركة “البيرق” التركية؛ من أجل إعداد مخطط عام ومتكامل لمطار مصراتة الدولي بالإضافة إلى تجهيز كافة مستندات العطاء للمشروعات المكمّلة لمشروع إنشاء محطة ركاب جديدة.
وقد نوقش العرض المُقدّم من قبل الشركة من النواحي الفنية والمالية.

وفي السياق ذاته؛ تم الاتفاق على ضرورة مخاطبة شركة البيرق التركية، لتقديم عرضها في شكله النهائي ووفق ملاحظات وتوصيات اللجنة، وتم تحديد موعد لعقد اجتماع آخر، يتم فيه إعداد تقرير نهائي عن نتائج أعمالها.

وفي سياق آخر؛ كانت المصلحة قد بحثت، يوم الأربعاء، خلال اجتماع لها، الملفات المُحالة إليها من طرف مديري مكاتب الشؤون الإدارية والمالية بالمطارات التابعة، إلى جانب دراسة المستندات المٌقدّمة المُتعلّقة بالترقيات السنوية للموظفين المستحقين لها.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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