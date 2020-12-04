طرح أحمال يصل إلى 6 ساعات ينتظر المنطقة الشرقية

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، مساء الخميس، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، عن انخفاض في مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية؛ سواء محطة كهرباء شمال بنغازى و محطة كهرباء الزويتينة من 230 إلى 180 مليون قدم مكعب.

وكشفت عن تسبّب ذلك في فقدان حوالي 250 ميغاوات من الطاقة الكهربائية؛ الأمر الذي أدى إلى ازدياد العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية حتى وصل إلى 400 ميغاوات، وفقًا لإفادة إدارة التحكم الشرقية.

وفي السياق ذاته، ذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة، ربيع خليفه، أنه حتى الآن؛ لم توضح شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للهيئة سبب فقدان هذه الكمية، مشيرًا إلى أن فقدان هذه الكمية، من شأنه أن يُسفر عن ساعات طرح للأحمال تتراوح ما بين أربع إلى ست ساعات، كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء.

وأكد “خليفة”، في الوقت ذاته، أن هذه المشكلة خارجة عن إرادة الشركة العامة للكهرباء، قائلاً: فور تزويدنا بالكميات المتفق عليها من الغاز من قبل شركة “سرت”؛ سوف تستعيد الشبكة الكهربائية استقرارها نسبيًا.

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