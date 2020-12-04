غرفة التجارة بمصراتة تبحثُ تمديد قرار تصدير الخردة

بحثت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة، مع عدد من تجار الخردة بالمنطقة الوسطى والغربية؛ إمكانية تمديد قرار تصدير الخردة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عُقد بمقر الغرفة، ضمّ مدير إدارة المعارض والاعلام بالغرفة علي زقوط، ومدير ادارة الشؤون الإدارية بالغرفة ومدير ادارة التسجيلات الاقتصادية.

وخلص الاجتماع على الاتفاق لعقد اجتماع موسع مع وزير الاقتصاد المفوض فرجبومطاري، لبحث هذا الموضوع.

وفي وقت سابق، دعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة، كافة منتسبيها إلى حضور الاجتماع المُوسع المزمع عقده يوم الاثنين المقبل، لبحث إجراءات توريد السلع.

وأفادت الغرفة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن الاجتماع يناقش تداعيات تمديد قرار المجلس الرئاسي رقم 707 بشأن السماح بدخول البضائع دون الالتزام بإجراءات التحويل التي نصّ عليها مصرف ليبيا المركزي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية