منظمة “أوبك” تؤكد استمرار استثناء ليبيا من خفض الإنتاج

شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” في اجتماعات منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك+” يوميْ الاثنين والخميس عبر الدائرة الافتراضية، والتي تم فيها تقييم حالة سوق النفط الدولية من حيث الإمدادات والطلب ومستوى المخزون ومدى التزام الدول الأعضاء بمعدلات الإنتاج المتفق عليها.



واتفق أعضاء المنظمة على زيادة الإمدادات بشكل تدريجي للمحافظة على استقرار السوق النفطية، بحيث يتم زيادة الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال شهر يناير 2020 مع عقد اجتماع وزاري بداية كل شهر لتقييم حالة السوق واتخاذ القرار المناسب بشأن الإمدادات خلال الشهر التالي.



واستثنى أعضاء منظمة “أوبك” ليبيا من المشاركة في التخفيضات نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وأبدوا ترحيبهم باستئناف ليبيا للإنتاج، كما أكدوا على استمرار استثناء ليبيا من التخفيضات في هذه المرحلة لحاجة ليبيا الماسة لزيادة معدلات الانتاج والتغلب على المشاكل الاقتصادية.

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