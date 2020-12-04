“مليتة” تطمح لرفع إنتاج حقولها البرية والبحرية بالطرق الحديثة

عقد رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة “مليتة للنفط والغاز”، محمد بن شتوان، اجتماعًا، يوم الخميس، استعرض خلاله، عرض تقديم يبيّن الأوضاع الحالية لمكامن حقول الشركة البرية والبحرية.

وشهد الاجتماع تقديم العديد من الخطط التي من شأنها تحسين وتحفيز هذه المكامن، وذلك من أجل رفع القدرات الإنتاجية منها، باستخدام بعض الطرق الحديثة بالإضافة إلى عرض خطط إدارة الحفر وصيانة الآبار بفرع الغاز التي سيتم تنفيذها العام المقبل؛ للرفع من القدرة الإنتاجية للحقول.

من جهته، دعا “بن شتوان”، في نهاية الاجتماع، إلى ضرورة استخدام التقنيات الحديثة خاصة في الآبار المقفلة.

يشار إلى أن الاجتماع حضره أعضاء لجنة إدارة المشغل والمختصون من إدارة هندسة المكامن وعلوم الأرض بالفرعين وإدارة العمليات.

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