أوبك: زيادة الإمدادات بـ 500 ألف برميل يوميا في يناير المقبل

شارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في الاجتماعين الوزاريين لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك واللذين انعقدا عن بعد.

وقالت الوطنية للنفط في منشور على صفحتها الرسمية إن المجتمعين قرروا زيادة الإمدادات بقيمة 500 ألف برميل يوميا خلال شهر يناير المقبل مع عقد اجتماع وزاري بداية كل شهر لتقييم حالة السوق واتخاذ القرار المناسب بشأن الإمدادات خلال الشهر التالي.

وأوضحت المؤسسة أن المجتمعين قاموا بتقييم حالة سوق النفط الدولية من حيث الامدادات والطلب ومستوى المخزون كما راجعوا مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الإنتاج المتفق عليها.

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