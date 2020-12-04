الشركة الليبية للحديد والصلب توقع اتفاقية مع شركة “إيرومت” التركية

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب أمس الخميس عن توقيع اتفاقية عمل بين مع شركة “إيرومت” التركية، يتم بموجبها استكمال أعمال التطوير لمصنع الأكسجين والهواء المضغوط، وذلك ضمن الخطط المتبعة من الشركة لتحسين وزيادة الإنتاج.



وقالت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك:” إن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى زيادة حصة مرافق ومصانع الشركة من مختلف الغازات كالأكسجين والنيتروجين والأرجون مما سيعزز الفرص أمام الشركة لمضاعفة إنتاجها.



وتعتبر شركة الحديد والصلب إحدى أكبر الشركات الصناعية بليبيا وتبلغ طاقتها التصميمية حوالي 1.3 مليون طن من الصلب السائل سنوياً، وتضم الشركة عددا من الوحدات الإنتاجية من بينها مصنع الاختزال المباشر ومصنعيْ الصلب “1 و2″، إضافة للعديد من الوحدات المساعدة ومنها مصنع الأكسجين والهواء المضغوط.

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