ارتفاع ساعات طرح الأحمال بالمنطقة الشرقية

شهدت محطتا كهرباء شمال بنغازي والزويتينة انخفاضا كبيرًا في مخصصات الغاز من المصدر المغذي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية من 230 مليون قدم مكعب إلى 180 مليونًا، الأمر الذي أدى إلى فقدان طاقة كهربائية تقدر بحوالي 250 إلى 400 ميغاوات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالمنطقة الشرقية “ربيع خليفة” إن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لم توضح إلى الآن سبب فقدان هذه الكمية من الغاز، مضيفا أن هذا الفقد سيرفع ساعات طرح الأحمال لتتراوح ما بين 4 إلى 6 ساعات.



وأشار “ربيع خليفة” إلى أن هذه المشكلة خارجة عن إرادة الشركة العامة للكهرباء، مؤكدا بأن الشبكة الكهربائية ستستعيد استقرارها فور تزويد المحطات بالكميات المتفق عليها من الغاز من قبل شركة سرت.

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