انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الأول لبنك الطعام الليبي

عُقد اجتماع الجمعية العمومية الأول لبنك الطعام الليبي؛ حيثُ تمت المصادقة على أول مجلس للإدارة واعتماد النظام الأساسي لبنك الطعام الليبي، وذلك برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي علي سالم الحبري، ورئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية جمال الطيب عبد الملك، ومدير عام مصرف التجارة والتنمية وسيم عبد الله الزوي.

ويعدّ بنك الطعام الليبي، بمثابة منظمة أهلية تتبع منظمات المجتمع المدني التطوعية، وهو مؤسسة خيرية تطوعية مكلّفة بتوفير الطعام والغذاء لمستحقيه من محدودي الدخل والمتعففين من التبرعات والهبات والزكوات.

وقدّم مصرف التجارة والتنمية مقرًا مؤقتًا لبنك الطعام الليبي، بوكالة الوحدة العربية بشارع عشرين ببنغازي.

وشهد الاجتماع، الاتفاق على بنود جدول الأعمال ووضع النظام الأساسي وانتخاب أول مجلس إدارة لبنك الطعام الليبي، بتكليف جمال الطيب عبد الملك رئيسًا، ووسيم عبدالله الروي نائبًا، وتكليف محمد بشير البرغثي مراجعًا خارجيًا للبنك.

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