اقتصاد

اتفاقية ليبية تركية لتعزيز صناعة الحديد والصلب

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّعت الشركة الليبية للحديد والصلب الخميس اتفاقا مع شركة ايرومت التركية في إطار الخطط المتبعة لتحسين وزيادة الإنتاج.

وينص الاتفاق على استكمال أعمال التطوير لمصنع الأكسجين والهواء المضغوط، ومن المقرر أن يتم ضمن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين زيادة حصة مرافق ومصانع شركة الحديد والصلب الليبية، من مختلف الغازات كالأكسجين والنيتروجين والأرجون الأمر الذي من شأنه أن يعزز الفرص أمام الشركة من مضاعفة إنتاجها.

وكانت شركة الحديد والصلب قد استعرضت قبل أيام التقرير النهائي الخاص بنتائج الدراسة البحثية المنفذة لتقييم ودراسة الوضع البيئي داخل الشركة ومحيطها الجغرافي، جاء ذلك خلال اجتماع حضره بعض مسؤولي الشركة ورؤساء وأعضاء الفرق البحثية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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