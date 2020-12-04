اتفاقية ليبية تركية لتعزيز صناعة الحديد والصلب

وقّعت الشركة الليبية للحديد والصلب الخميس اتفاقا مع شركة ايرومت التركية في إطار الخطط المتبعة لتحسين وزيادة الإنتاج.
وينص الاتفاق على استكمال أعمال التطوير لمصنع الأكسجين والهواء المضغوط، ومن المقرر أن يتم ضمن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين زيادة حصة مرافق ومصانع شركة الحديد والصلب الليبية، من مختلف الغازات كالأكسجين والنيتروجين والأرجون الأمر الذي من شأنه أن يعزز الفرص أمام الشركة من مضاعفة إنتاجها.
وكانت شركة الحديد والصلب قد استعرضت قبل أيام التقرير النهائي الخاص بنتائج الدراسة البحثية المنفذة لتقييم ودراسة الوضع البيئي داخل الشركة ومحيطها الجغرافي، جاء ذلك خلال اجتماع حضره بعض مسؤولي الشركة ورؤساء وأعضاء الفرق البحثية.
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