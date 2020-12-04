“نصية”: اتضح عقب الاجتماع الذي تم عقده مع كبار المسؤولين أن تجميد الإيرادات بسبب تدخل خارجي

قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب طرابلس “عبدالسلام نصية” أمس الخميس إنه هناك سؤال لم يجيب عليه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، وهو هل تجميد الإيرادات باتفاق ليبي او باتفاق خارجي؟.

وأضاف “نصية” خلال تصريح له لقناة الأحرار أن هناك مشكلة كبيرة وهي أن كل طرف من أطراف المؤسسسات الاقتصادية يشتغل بمفرده، مشيرا إلى أن المسألة بين محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة مسألة شخصية.

وأشار خلال مداخلة له ببرنامج “المؤشر” أنه قد لوحظ عقب عقد الاجتماع بين كبار المسؤولين أن مسألة تجميد الإيرادات فيها شق خارجي.

وبين رئيس اللجنة الاقتصادية أنه يجب أن تمضي جميع المسارات السياسية والاقتصادية متساوية بشكل صحيح ولصالح الشعب، لآجل توحيد جميع المؤسسات وتوحيد المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ويجب وضع تدابير اقتصادية لتحسين حياة المواطن.

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