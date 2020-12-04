مختار الجديد يتسأل حول البيان الموجه إلى المركزي من المؤسسة الوطنية للنفط

تسأل الخبير الاقتصادي مختار الجديد حول صحة البيان الصادر من المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص احتجاز أموال الناتجة عن ايرادات النفط .
وقال الجديد أن المؤسسة وضعت شروط لفك الحجز عن الحساب منها أن يتولى المركزي الشفافية الواضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الايرادات النفطية خلال الاعوام التسع الماضية، والوصول الى تسوية سياسية شاملة والتي من اهم مخرجاتها الإستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا.
وأعرب الجديد عن مدى استغرابه من تحول المؤسسة من مؤسسة مهنية فنية الى مؤسسة رقابية تنازع المؤسسات الرقابية الأخرى.
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