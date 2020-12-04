مختار الجديد يتسأل حول البيان الموجه إلى المركزي من المؤسسة الوطنية للنفط

تسأل الخبير الاقتصادي مختار الجديد حول صحة البيان الصادر من المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص احتجاز أموال الناتجة عن ايرادات النفط .

وقال الجديد أن المؤسسة وضعت شروط لفك الحجز عن الحساب منها أن يتولى المركزي الشفافية الواضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الايرادات النفطية خلال الاعوام التسع الماضية، والوصول الى تسوية سياسية شاملة والتي من اهم مخرجاتها الإستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا.

وأعرب الجديد عن مدى استغرابه من تحول المؤسسة من مؤسسة مهنية فنية الى مؤسسة رقابية تنازع المؤسسات الرقابية الأخرى.

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