وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة أمريكية لتطوير قدرة ليبيا على معالجة عدم الاستقرار المالي

أفاد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” الجمعة أنه قد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وذلك لتحديد الإطار المرجعي لتمكين علاقات التعاون والشراكة بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف “بومطاري” خلال منشورا له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن الوزارة ستستفيذ من خبرة الوكالة الواسعة في مجالات عدة كتحسين إدارة المال العام وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا.

وكشف أن الوزارة ستعمل مع الوكالة الأمريكية انطلاقا من القيم المشتركة التي تهدف إلى تقوية أسس دولة ليبية موحدة من خلال الحصول على الدعم الفني والاستشارات المختلفة لصالح وزارة المالية والجهات التابعة لها مثل مصلحة الضرائب والجمارك ومعهد التدريب المالي والمحاسبي الليبي، كما سنعمل على تعزيز قدرة الدولة الليبية في مجال إدارة المال العام وإصلاح المالية العامة.

وبين وزير المالية أن الوزارة تهدف من توقيع مثل هذه الاتفاقيات إلى تطوير الأداء المالي للدولة بما يعزز مشاريع التنمية وتطوير قدرة ليبيا على معالجة عدم الاستقرار المالي وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد.

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