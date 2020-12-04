مركزي بطرابلس ويوضح لصدى الاقتصادية تفاصيل هامة حول سعر الصرف واجتماع مجلس الإدارة

قال مسؤول بمصرف ليبيا المركزي طرابلس في تصريح حصري وخاص لصدى الاقتصادية أن سعر الصرف الذي سيدرس بين لجنتي المركزي سيكون بين 3.99، 4.50 مضيفاً أن هذه مجرد دراسة إلى حد الآن وأن هذا السعر سيطوله التخفيض فيما بعد في عدة اجتماعات بعد اجتماع مجلس إدارة البنك .

المصدر يقول أن الاجتماعات ستنطلق هذا الأسبوع لغرض دراسة توحيد السعر ليكون موحد في المصارف والسوق ولكافة الأغراض .

المركزي بطرابلس أكد على تشكيل لجنة لاجتماعها مع لجنة التي تم تشكيلها من مركزي البيضاء لتصيغ سعر الصرف وتحدده اضافة إلى كيفية توحيد المركزي بعد اجتماع مجلس الإدارة .

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