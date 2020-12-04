وصول 30 ألف طن من البنزين لميناء الحريقة

كشفت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية اليوم الجمعة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن رسو ناقلة النفط “روليز آي” على رصيف شركة البريقة لتسويق النفط بميناء الحريقة النفطي، حيث يأتي ذلك في إطار تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

وأضافت الشركة أن الناقلة قامت بتفريغ حمولتها والتي تبلغ نحو 30 ألف طن من وقود البنزين فئة 95، وكانت الشركة قد أشارت في وقت سابق إلى رسو ناقلة النفط “فرونت سمارة” على أرصِفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة لشحن مليون برميل نفط خام بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرة إنقاذ (1) والقاطرة إنقاذ (7) والقارب إرشاد (2) والقارب إرشاد (5) بالإضافة إلى القاطرة الناظورة المؤجرة من الشركة الليبية للموانئ.

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