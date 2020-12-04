“بومطاري”: على محافظ مصرف ليبيا المركزي تفعيل الرقابة على النقد الأجنبي

قال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” الجمعة إن المطلوب من محافظ مصرف ليبيا المركزي تفعيل الرقابة على النقد الأجنبي، مطالبا بتفعيل مكافحة غسيل الأموال والسوق الموازية.

وأضاف “بومطاري” خلال تصريحه لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية أن

موظفو وزارة المالية مرتباتهم هي من الأدنى، مشيرا إلى أن وزارة المالية قد رصدت القيمة كامل للإفراجات.

وأوضح أن المصرف المركزي هو من قام بتخفيض الميزانية وسبب في عدم الإفراج على بعض المرتبات المتعثرة، وعلى المركزي معالجة مشاكل السنوات الماضية.

وبين وزير المالية أن اجتماع المركزيين سيحل جزء كبير من الإشكاليات، وأن السياسية المالية مرتبطة بالسياسية النقذية بشكل كبير.

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