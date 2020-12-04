وزير المالية: سمعنا عن نية محافظ مصرف ليبيا المركزي لتصفية المصرف الخارجي

أكد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” الجمعة لقناة الوسط أن هناك دول تحتضن الفاسدين، وتستقبل أموالهم وهناك فاسدين ومخالفين للقانون في ليبيا لا أحد يقترب منهم.

وأضاف “بومطاري” أننا قد سمعنا عن محاولات عن نية محافظ ليبيا المركزي لتصفية المصرف الليبي الخارجي، مشيرا إلى أن المالية قد طالبت مجلس الوزراء التدخل حين شعرت بوجود خطر يحيط بالمصرف الخارجي خصوصا بعد تدخل مكتب النائب العام.

وكشف وزير المالية أن المالية قد كانت أمام ثلاثة خيارات الأول التوجه للتصفية أو الذهاب لخيار النائب العام وطلب مدير قضائي للمصرف والذي كان سيعرضه لمخاطر سمعة وبالتالي للانهيار والخيار الثالث هو تدخل الحكومة بناء على ماينصه القانون.

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