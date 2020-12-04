جالو .. وقفة احتجاجية بسبب تجاهل مشروع صيانة طريق أجدابيا – الكفرة

جالو 04 ديسمبر 2020 (وال)- دعا أهالي وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني وشباب الأندية والهلال الأحمر ببلدية جالو السبت، إلى وقفة احتجاجية أمام الطريق العام الرابط بين مدينتي أجدابيا وجالو، احتجاجًا على تجاهل في تنفيذ مشروع صيانة طريق أجدابيا – أوجلة – جالو – الكفرة.

وأوضح المشرفون على الوقفة أن الوعود بشأن مشروع صيانة طريق أجدابيا – أوجلة – جالو – الكفرة، لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، وأن معاناة أهالي بلديات الواحات تتفاقم، وأن الخسائر في الأرواح والممتلكات تزداد يومًا بعد يوم.

واستنكر أهالي ومؤسسات المجتمع المدني بلدية جالو، تفشي الفساد وإهدار المال العام، وما جاء في تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، وحجم الفساد داخل مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، في وقت يعاني فيه مدن الواحات من انهيار شبكة الطرق والبني التحتية، رغم إنها تقع في قلب الحقول النفطية والتي يذهب إيراداتها إلى مصرف ليبيا المركزي الذي يلعب دور المسؤول عن صرف الأموال. (وال- جالو) ع م/ ر ت

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