وزير المالية الوفاق غير الدستورية: على محافظ مصرف ليبيا المركزي تفعيل الرقابة على النقد الأجنبي

طرابلس 04 ديسمبر 2020 (وال)- قال وزير المالية في حكومة الوفاق غير الدستورية فرج بومطاري اليوم الجمعة، إنه على محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تفعيل الرقابة على النقد الأجنبي.

وطالب بومطاري – في تصريحات صحفية – بضرورة تفعيل مكافحة غسيل الأموال والسوق الموازية، مشيرًا إلى أن موظفي الوزارة مرتباهم هي الأدنى، وأن وزارته رصدت القيمة الكاملة للإفراجات.

وأوضح بومطاري أن المصرف المركزي؛ هو من قام بتخفيض الميزانية، وسبب في عدم الإفراج على بعض المرتبات المتعثرة، وعلى المركزي معالجة مشاكل السنوات الماضية.

وأشار بومطاري إلى أن عقد اجتماع بين المركزيين؛ سيحل جزء كبير من الإشكاليات، وأن السياسة المالية مرتبطة بالسياسة النقدية بشكل كبير. (وال- طرابلس) ر ت

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