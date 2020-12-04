الدولار الامريكي يعود للصعود مقابل الدينار في السوق الموازية..اخر الأسعـار

عاود سعر الدولار الامريكي ارتفاعه بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي بعد يومين من تسجيله لخسائر ملحوظة.

وبحسب تاجر عملة فقد صعد الدولار الامريكي إلى 6.41 دينار، فيما سجلت حوالة تركيا 6.40 دينارا.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الجمعة 04-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.41 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.40 دينار

اليورو = 7.63 دينار

الجنية الإسترليني 8.65 دينار

الليرة التركية 0.83 دينار

الدينار التونسي 2.35 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

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